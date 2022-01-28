Терюшков отметил, что "Химки" не делали предложений Кокорину. По его словам, представители клуба вовсе не контактировали с этим футболистом.
"Нет, по Кокорину пока точно ничего нет. Никаких предложений мы ему не делали, никто на него не выходил. Видимо, итальянским СМИ выгодно создавать весь этот ажиотаж вокруг", - сказал Терюшков.
Напомним, что Кокорин является игроком "Фиорентины" с января 2021 года. Контракт 30-летнего российского нападающего с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Sport24
Терюшков: "Химки" не делали никаких предложений Кокорину
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе подмосковного клуба к нападающему "Фиорентины" Александру Кокорину.
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