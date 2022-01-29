"Если смотреть объективно, мы ничего пока не достигли. Формально — даже место в лиге на следующий сезон еще не сохранили. Хотим быть максимально дерзкими — да, так и есть. Хотим очков, хотим побед. Но если в плане игрового стиля что-то и получалось, то это точно не вершина футбольного искусства. Очень много пробелов, над которыми нужно работать. Очень много", -цитирует Осинькина Tele-Sport.
Напомним, Осинькин возглавил "Крылья Советов" в июле 2020-го. Под его руководством команда вернулась в высший дивизион чемпионата России из ФНЛ.
Самарцы ушли на зимний перерыв в РПЛ на восьмой строчке. В активе команды Игоря Осинькина 27 очков в 18 турах. Ранее "Крылья" покинули форвард Иван Сергеев, которого подписал "Зенит" и полузащитник Данил Пруцев, отправившийся в "Спартак"
Осинькин: "Крылья" еще ничего не достигли. Хотим очков, хотим побед
Главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Осинькин прокомментировал выступление самарцев в первой части сезона.
Фото: "Чемпионат"