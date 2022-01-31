Ранее Sport24 сообщал, что "Зенит" и ЦСКА проявляли интерес к Журавлеву, но предложений по трансферу футболиста от них не поступало.
"Мы его даже не рассматривали, как могли отказаться от чего-то, чего не было? Не обращайте внимания на слухи и фейки, следите за публикацией клуба", - цитирует Медведева Metaratings.
Защитник Юрий Журавлев выступает за "Уфу" с лета 2021 года. В текущем сезоне воспитанник "Кубани" провел за башкирский клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 голевые передачи. Контракт Журавлева с "Уфой" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 900 тыс евро. Журавлев также выступал за астраханский "Волгарь".
Гендиректор "Зенита" отреагировал на слухи об интересе к Журавлеву из "Уфы"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб отказался от приобретения защитника "Уфы" Юрия Журавлева.
Фото: РПЛ