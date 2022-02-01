Боня вспомнила о том, что паспорт болельщика (Fan ID) был введен в обращение во время чемпионата мира 2018 года в России, а также отметила удобство при использовании этой системы. Также она высказалась о намерении фанатов ряда команд РПЛ бойкотировать матчи из-за внедрения Fan ID.
"У нас во время чемпионата мира были Fan ID, это было очень удобно и комфортно. По ним можно было летать, они заменяли визы. Я не вижу в этом ничего страшного и плохого. Это круто! Мы не любим перемен, так что ничего удивительного в бойкотах нет. Я за то, чтобы все было безопасно, чтобы люди могли приходить на стадион и знать, что безопасность на первом месте", - заявила Боня.
Напомним, что ранее Госдума приняла закон о введении Fan ID для посещения массовых спортивных мероприятий в России. Закон должен начать действовать 1 июня 2022 года. Ожидается, что он затронет и матчи российской Премьер-Лиги. При этом, по некоторым данным, Fan ID не собираются внедрять для посещения матчей РПЛ.
Источник: Спорт-Экспресс
Боня - о введении Fan ID: мы не любим перемен, ничего удивительного в бойкотах со стороны фанатов нет
Бывшая участница "Дома-2", телеведущая Виктория Боня поделилась мнением о потенциальном введении Fan ID для посещения матчей российской Премьер-Лиги.
Фото: Eurosport