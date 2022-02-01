"Разрушитель - его самое точное описание. Он может играть более атакующую роль, но при этом теряет много своей силы. Я бы не стал считать его одним из лучших пасующих игроков. Он также не отдает слишком много голевых передач", - сказал Мадер.
Напомним, что ранее "Спартак" арендовал Перейру у швейцарского "Янг Бойз". Соглашение 24-летнего опорного полузащитника сборной Люксембурга с московским клубом рассчитано до конца сезона. У "Спартака" есть приоритетное право выкупа контракта игрока.
Источник: Sport24
Новичок "Спартака" Перейра: у меня жесткий стиль игры. Вы увидите, на что я способен
"Разрушитель - его самое точное описание". В Швейцарии рассказали об игровых качествах новичка "Спартака" Перейры
Паскаль Мадер, редактор швейцарского издания SRF Sport, рассказал об игровых качествах новичка "Спартака" - полузащитника Кристофера Мартинса Перейры.
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