"Чалов — молодец, что ушёл в "Базель". Главное, что ушёл именно в европейский клуб. Правильно сделал, почувствует вкус некомфортной жизни. Он ушёл в аренду, Федя поиграет, у него есть шанс попробовать, доказать и показать", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Напомним, "Базель" вчера объявил о переходе Чалова. Форвард будет выступать за швейцарский клуб на правах аренды. По условиям соглашения у клуба нет права выкупа на футболиста.
В нынешнем сезоне Чалов провел 16 матчей в Российской Премьер-лиге и 2 игры в Кубке России. На счету 23-летнего форварда 3 гола и 5 результативных передач. Соглашение Чалова с ЦСКА истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 8,5 млн евро.
"Базель" идет вторым в чемпионате Швейцарии после 19 туров. В активе команды 36 очков, а отставание от лидирующего "Цюриха" составляет 7 очков.
Мостовой: главное, что Чалов ушел в европейский клуб. Почувствует вкус некомфортной жизни
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход форварда ЦСКА Федора Чалова в "Базель" на правах аренды.
Фото: РПЛ