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Каттани рассказал, какой бонус прописан в контракте Перейры со "Спартаком"

Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани рассказал о бонусе, прописанном в контракте новичка "красно-белых" Кристофера Мартинса Перейры.
Фото: "Спартак"
По словам Каттани, в соглашении Перейры с московским клубом прописан только бонус за победы и трофеи.

"У Мартинса Перейры в контракте прописан индивидуальный бонус исключительно за трофеи. Ну и за победы, как у всех футболистов. Нет бонусов ни за количество матчей, ни за количество голов - только трофеи. И игрок, соглашающийся на такие условия, показывает свою правильную ментальность", - заявил Каттани.

Напомним, что ранее "Спартак" арендовал опорного полузащитника Кристофера Мартинса Перейру у "Янг Бойз". Срок действия аренды рассчитан до конца сезона. "Спартак" имеет приоритетное право выкупа контракта игрока.

Источник: Sport24

"Мне очень повезло: после "Спартака" по нему обратился большой клуб из Бундеслиги". Каттани - о переходе Перейры


Теги: Мартинс Перейра Спартак Каттани
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