Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Кристал Пэлас" рассматривал возможность подписания Фомина в январе. Сделка не состоялась, но, по словам Маньякова, английский клуб продолжает интересоваться Фоминым.
"Какова вероятность, что "Кристал Пэлас" вернется к кандидатуре Фомина летом? Сегодня разговаривал с партнерами по этому вопросу, они сказали, что "Кристал Пэлас" никого не взял. И сказали, что к обсуждению Даниила Фомина вернутся, интерес к нему конкретный", - заявил Маньяков.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Фомин провел 17 матчей. На счету полузащитника шесть голов и две результативные передачи.
Источник: Комсомольская правда
Агент Фомина сообщил, что "Кристал Пэлас" вернется к вопросу о трансфере Даниила летом
Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Даниила Фомина, высказался о возможном переходе игрока в "Кристал Пэлас".
Фото: РПЛ