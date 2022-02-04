По данным источника, стороны договорились о долгосрочном соглашении – до 2026 года. Официально об этом объявят в ближайшее время. Действующее соглашение Литвинова со столичным клубом рассчитано до лета 2022 года.
Полузащитник Руслан Литвинов в текущем сезоне провел 13 матчей за "Спартак" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и стал автором 1 результативной передачи. В общей сложности за первую команду "красно-белых" 20-летний футболист сыграл в 20 матчах и забил 2 мяча.
В составе молодежной сборной России Руслан Литвинов дебютировал в ноябре 2020 года, за национальную команду Литвинов провел 8 матчей.
Источник: Metaratings
СМИ: "Спартак" договорился о продлении контракта с Литвиновым
Московский "Спартак" договорился о продлении контракта с опорным полузащитником Русланом Литвиновым.
Фото: ФК "Спартак"