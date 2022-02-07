"Ну, сказал Леонид Арнольдович и сказал. Фраза про Месси точно его не "убила", думаю, все понимали, что к этому не нужно было относиться серьезно, потому что это был аванс от владельца клуба. Только от самого Дениса зависело, как разовьется его карьера. Так что он сам виноват, что всё так получилось — так сложилась его судьба" - цитирует Мамина "Матч ТВ".
За время выступлений в "Спартаке" Давыдов провел за основную команду 37 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Форвард покинул команду в 2019-м году. После этого он выступал за "Нижний Новгород", софийский ЦСКА и "Томь". С сентября прошлого года он играет за "Знамя Труда". В текущем сезоне он сыграл 13 матчей в ФНЛ-2, в которых отличился тремя голами и четырьмя голевыми передачами.
В марте этого года Давыдову исполняется 27 лет. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 175 тысяч евро.
Мамин: фраза про Месси точно не "убила" Давыдова. Он сам виноват, что все так получилось
Бывший защитник "Спартака" Артем Мамин поделился мнением о судьбе бывшего партнера по выступлению в составе красно-белых Дениса Давыдова.
Фото: "СЭ"