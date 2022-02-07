"Аренда стоила 70 тысяч евро. Почему такая маленькая сумма? Я бы не сказал, что маленькая. Мы полностью платим Косте зарплату. Так как в России тема с платными арендами практически не работает, ЦСКА и мы сработали в рынке. СМИ писали о возможном выкупе в 5 млн евро? Да, так и есть. В ЦСКА прекрасно понимают, сколько такой футболист может стоить. Так что это нормальные деньги за Кучаева", - цитирует Яровинского Sport 24.
Напомним, в конце января клубы объявили о том, что Кучаев на правах аренды присоединится к "Рубину". Перед уходом Кучаев продлил свой контракт с "армейцами", но у казанского клуба будет право выкупа футболиста.
В нынешнем сезоне полузащитник провел за "армейцев" 13 матчей в РПЛ и 2 игры в рамках Кубка России. В его активе один забитый мяч. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 4 млн евро.
"Рубин" после 18 туров занимает 10-е место в РПЛ. Команда Леонида Слуцкого набрала 22 очка.
Яровинский: аренда Кучаева стоила "Рубину" 70 тысяч евро
Спортивный директор "Рубина" рассказал об условиях арендного соглашения с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.
Фото: ПФК ЦСКА