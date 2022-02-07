В "Рубине" раскрыли точную сумму трансфера Игнатьева из "Краснодара"

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский прокомментировал переход форварда Ивана Игнатьева в "Крылья Советов" и раскрыл сумму, которую казанский клуб заплатил за трансфер этого игрока.

Фото: "Рубин"





"Во-первых, мы отдали в два раза меньше - 3,5 миллиона, а не семь. Переход Сорокина в "



Напомним, что ранее Игнатьев перешел в "Крылья Советов" на правах аренды. В нынешнем розыгрыше РПЛ он принял участие в девяти матчах и не отличился результативными действиями. 23-летний нападающий является игроком "Рубина" с января 2020 года.



Источник: Яровинский ответил на вопрос, является ли покупка Игнатьева у "Краснодара" его главным провалом за время работы в "Рубине". В своем комментарии спортивный директор казанского клуба опроверг данные о сумме трансфера в семь миллионов евро. Также он заявил, что Игнатьеву нужно было сменить команду и перейти в "Крылья", поскольку в "Рубине" у него не получалось себя проявить."Во-первых, мы отдали в два раза меньше - 3,5 миллиона, а не семь. Переход Сорокина в " Краснодар " был частью этой сделки. Важнейший фактор. Во-вторых, я всегда четко понимаю, что с трансфером можно не попасть и ошибиться. В "Рубине" мы ошибаемся крайне мало. А Ване просто нужно было уйти в "Крылья", которые полностью ему подходят. Он должен сменить обстановку, потому что в "Рубине" у него совсем не получалось", - рассказал Яровинский.Напомним, что ранее Игнатьев перешел в "Крылья Советов" на правах аренды. В нынешнем розыгрыше РПЛ он принял участие в девяти матчах и не отличился результативными действиями. 23-летний нападающий является игроком "Рубина" с января 2020 года.Источник: Sport24