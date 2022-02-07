Согласно данным источника, Мешков будет работать по этому направлению вместо Юрия Баскакова, который ранее был отстранен от руководства программой "Таланты и наставники". У Мешкова есть опыт обучения. Он не первый год работает в Московской области с начинающими арбитрами.
Мешков является действующим рефери, а также занимает пост вице-президента федерации футбола Московской области. Предположительно, развивать программу "Таланты и наставники" Виталию помогут Евгений Турбин и Николай Богач.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: Мешков будет руководить программой подготовки молодых российских арбитров
Арбитр ФИФА Виталий Мешков будет отвечать за подготовку молодых российских судей.
Фото: "СЭ"