Экс-жена Мамаева подала к футболисту иск на 269 млн рублей

Адвокат Аланы Мамаевой Вадим Лялин сообщил о встречном иске своей клиентки о разделе совместно нажитого имущества с футболистом Павлом Мамаевым на сумму более 269 миллионов рублей.

Фото: РИА Новости





Напомним, в сентябре Первомайский районный суд Ростова-на-Дону постановил передать в Москву иск Мамаева к экс-супруге о разделе совместно нажитого имущества.



Мамаева во встречном иске указывает на "скрытое имущество". Отмечается, что часть средств, которые футболист заработал в период брака, была потрачена на недвижимость и автомобили.



В конце января Павел Мамаев официально оформил свои отношения с Надеждой Санько.



В конце прошлого года стало известно, что Мамаев продолжит карьеру в "Химках". Ранее он выступал за "



Источник: "Суд принял встречный иск на сумму 269 миллионов 256 тысяч 500 рублей. Требуем долю от совместно нажитого имущества, которую Мамаев сокрыл от раздела", - сказал адвокат.Напомним, в сентябре Первомайский районный суд Ростова-на-Дону постановил передать в Москву иск Мамаева к экс-супруге о разделе совместно нажитого имущества.Мамаева во встречном иске указывает на "скрытое имущество". Отмечается, что часть средств, которые футболист заработал в период брака, была потрачена на недвижимость и автомобили.В конце января Павел Мамаев официально оформил свои отношения с Надеждой Санько.В конце прошлого года стало известно, что Мамаев продолжит карьеру в "Химках". Ранее он выступал за " Ростов ", " Краснодар ", ЦСКА и " Торпедо ". В нынешнем сезоне полузащитник провел 6 матчей в РПЛ, в которых не отличался результативными действиями.Источник: РИА Новости