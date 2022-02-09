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Ташуев: давайте сделаем Fan ID в магазинах. Это все надуманные вещи

Главный тренер "Чайки" Сергей Ташуев прокомментировал перспективу оформления "паспорта болельщика" для футболистов и тренеров.
Фото: Getty images
Напомним, законопроект о паспорте болельщика (Fan ID) в трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2022 года.

СМИ сообщили, что не только болельщикам, но и игрокам, тренерам и всему персоналу клубом РПЛ надо будет оформлять Fan ID (паспорт болельщика). Такой пропуск получит название "Карта посетителя спортивных мероприятий". Без этого документа футболисты и тренеры не смогут пройти на стадион.

"Я даже толком не знаю, для чего это делается, с какой целью. Мне как-то все равно, скажут оформить - оформлю. Может, пытаются соблюдать какую-то безопасность, но мне кажется, это все надуманные вещи, которые ни к чему не приводят. Давайте сделаем Fan ID в магазинах. Зашел что-то купить, а тебе: "Дайте Fan ID". Это не совсем логично. Но раз хотят, значит, сделаем, пусть будет", - приводит слова Ташуева РБ Спорт.

Отметим, что фанатские объединения всех клубов РПЛ, за исключением "Ахмата", объявили о бойкоте матчей, пока введение паспорта болельщика не будет отменено.


Теги: Ташуев Fan ID
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