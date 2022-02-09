Эджуке заявил, что его способности к дриблингу проявились еще в детстве. Также он отметил прогресс в этом компоненте своей игры.
"Важно понимать: дриблинг - то, что я люблю больше всего. Я в этом талантлив с детства. Не всегда получается так, как хочу, и иногда теряю мяч. Но в последнее время мне стало намного проще. Стал получать много игрового времени и адаптировался. Мы наладили связи между партнерами по команде, и это тоже сказалось", - заявил Эджуке.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Эджуке поучаствовал в 18 матчах. На счету 24-летнего форварда четыре гола и три результативные передачи.
ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. В запасе москвичей 30 набранных очков.
Источник: Sport24
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Эджуке: дриблинг - то, что я люблю больше всего. В этом я талантлив с детства
Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке заявил, что больше всего любит на поле идти в дриблинг.
Фото: РПЛ