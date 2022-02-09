Ранее СМИ сообщили, что Карраскаль близок к переходу в ЦСКА на правах аренды.
"Мы работаем. К сожалению, я не могу говорить что-то более конкретное, но мы работаем сейчас активно", - сказал агент.
Отметим, что контракт Карраскаля с "Ривер Плейт" рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость колумбийского футболиста в 6,2 миллиона евро.
Напомним, что ЦСКА завершил осеннюю часть нынешнего розыгрыша РПЛ на четвертом месте в турнирной таблице (30 очков). Первый официальный матч в 2022 году ЦСКА проведет 26 февраля против "Спартака".
Источник: Евро-футбол
Источник: ЦСКА может выкупить 50% прав на Карраскаля за 3,4 млн евро
Агент Карраскаля ответил на вопрос о трансфере игрока в ЦСКА
Агент Пабло Боселли, представляющий интересы полузащитника "Ривел Плейт" Хорхе Карраскаля, высказался о возможном переезде игрока в ЦСКА.
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