Генич: если у Игнатьева не пойдет в "Крыльях", кто вообще позарится на него дальше?

Спортивный комментатор Константин Генич высказался о переходе форварда Ивана Игнатьева из "Рубина" в "Крылья Советов".

Фото: "Крылья Советов"





"Для Игнатьева сейчас даже нет вопроса денег. Нужно спасать карьеру, доказывать. Если у него не пойдет в "Крыльях" с тренером, который умеет работать с молодыми, то кто вообще позарится на Игнатьева дальше? Это лифт вниз - ФНЛ, ПФЛ. Так что это его шанс. Думаю, игровое время он будет получать", - сказал Генич.



Напомним, что ранее "Крылья Советов" арендовали Игнатьева у "Рубина". Срок действия соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона.



Источник: Генич отметил, что, перебравшись в "Крылья", Игнатьев получил шанс спасти карьеру. По словам комментатора, форвард, вероятно, не будет испытывать нехватки игрового времени в самарской команде."Для Игнатьева сейчас даже нет вопроса денег. Нужно спасать карьеру, доказывать. Если у него не пойдет в "Крыльях" с тренером, который умеет работать с молодыми, то кто вообще позарится на Игнатьева дальше? Это лифт вниз - ФНЛ, ПФЛ. Так что это его шанс. Думаю, игровое время он будет получать", - сказал Генич.Напомним, что ранее "Крылья Советов" арендовали Игнатьева у "Рубина". Срок действия соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона.Источник: Матч ТВ