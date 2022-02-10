Хачатурянц подтвердил информацию о намерении обсудить введение Fan ID с сотрудниками клубов

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал данные о том, что в ближайшее время он встретится с сотрудниками клубов лиги, чтобы обсудить работу с болельщиками.

Фото: РИА Новости





Президент Премьер-Лиги подтвердил эту информацию. По словам Хачатурянца, такие встречи будут регулярными.



"Мы действительно разослали в клубы письма с просьбой посодействовать в организации такой встречи и намерены обсудить с представителями клубов по работе с болельщиками все актуальные вопросы по этой теме. Более того, такие встречи мы намерены сделать регулярными", - сказал Хачатурянц.



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Хачатурянц намерен обсудить вопрос введения Fan ID на встрече с сотрудниками клубов РПЛ Ранее сообщалось, что в клубы РПЛ были направлены письма, в которых предлагалось провести встречу Хачатурянца с сотрудниками клубов, отвечающими за работу с болельщиками. Указывалось, что на совещании будут рассматриваться вопросы, связанные с введением Fan ID.Президент Премьер-Лиги подтвердил эту информацию. По словам Хачатурянца, такие встречи будут регулярными."Мы действительно разослали в клубы письма с просьбой посодействовать в организации такой встречи и намерены обсудить с представителями клубов по работе с болельщиками все актуальные вопросы по этой теме. Более того, такие встречи мы намерены сделать регулярными", - сказал Хачатурянц.Источник: Sport24