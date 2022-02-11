По словам Нобоа, его соглашение с "Сочи" автоматически продлилось на один год.
"Еще полтора года проведу в Сочи. Текущий договор автоматически продлился на год после того, как я провел 50 процентов матчей в чемпионате. Мне очень нравится в Сочи - и в клубе, и в городе. Чувствую себя счастливым и с удовольствием останусь на следующий сезон", - сказал Нобоа.
Отметим, что в нынешнем розыгрыше РПЛ Нобоа провел 16 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
Напомним, что "Сочи" ушел на зимний перерыв в чемпионате России на третьем месте в турнирной таблице. В запасе команды Владимира Федотова 31 очко.
Источник: Матч ТВ
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Нобоа: мой контракт с "Сочи" автоматически продлился на год
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал об автоматическом продлении контракта с клубом.
Фото: "Сочи"