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"Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся". Захарян — о сообщениях от болельщиков "Спартака"

Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян рассказал о сообщениях от болельщиков "Спартака" после очного матча.
Фото: Getty Images
— В игре со "Спартаком" я сфолил, началась какая-то непонятная стычка. После этого болельщики соперника писали: "Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся", — цитирует Захаряна "Спорт-Экспресс".

18-летний Захарян 17 матчах Российской Премьер-лиги забил четыре гола и отдал шесть голевых передач. Соглашение полузащитника с "Динамо" истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.


Теги: Динамо Москва Спартак Захарян
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