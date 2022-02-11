— В игре со "Спартаком" я сфолил, началась какая-то непонятная стычка. После этого болельщики соперника писали: "Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся", — цитирует Захаряна "Спорт-Экспресс".
18-летний Захарян 17 матчах Российской Премьер-лиги забил четыре гола и отдал шесть голевых передач. Соглашение полузащитника с "Динамо" истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.
"Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся". Захарян — о сообщениях от болельщиков "Спартака"
Полузащитник "Динамо" Арсен Захарян рассказал о сообщениях от болельщиков "Спартака" после очного матча.
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