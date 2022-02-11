Напомним, что в 2004 году контрольный пакет акций "Спартака" приобрел Леонид Федун.
"Я был бы готов купить клуб, если бы были деньги. Но это все фантазии. Не знаю, за какую сумму согласился бы купить этот клуб. 100 тысяч рублей? А что я получу за эти деньги?" - цитирует Кафельникова РБ Спорт.
Сегодня "Спартак" сыграл вничью с "Пюником" в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 1:1. Красно-белые уступали в счете, пропустив гол во втором тайме, на 66-й минуте. При этом в середине первого тайма москвичи остались в меньшинстве - красную карточку получил Квинси Промес, отмахнувшийся от соперника. "Спартак" ушел от поражения, сравняв счет на 80-й минуте матча. Гол забил капитан москвичей Георгий Джикия.
Кафельников: готов купить "Спартак", были бы деньги
Заслуженный мастер спорта России по теннису и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что согласился купить московский клуб, если были бы деньги.
Фото: РИА Новости