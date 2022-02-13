Божин заявил, что Зобнин был наиболее талантливым среди сверстников в академии Коноплева. По словам защитника "Крыльев", в детстве Роман выступал на позиции форварда и отличался высокой результативностью.
"Кто из одноклассников по академии Коноплева считался самым талантливым? С моего года - Зобнин. Мы в одной комнате жили. Он и ярче всех выстрелил. В детстве Рома нападающим играл - по пять за игру забивал. Был быстрым, выносливым, как и сейчас", - сказал Божин.
Отметим, что Божин провел в нынешнем розыгрыше РПЛ три матча и не отличился результативными действиями. Зобнин провел в текущем розыгрыше чемпионата 13 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: Чемпионат
Божин: в детстве Зобнин был нападающим и забивал по пять голов за игру
Защитник "Крыльев Советов" Сергей Божин высказался о хавбеке "Спартака" Романе Зобнине.
Фото: "Спартак"