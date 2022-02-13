Ранее СМИ сообщали, что футболист перешел в подмосковный клуб.
"Да, все верно, мы подписали с ним контракт на 2,5 года. Молодой, перспективный и хладнокровный парень", - приводит слова Терюшкова Metaratings.
Полузащитник Николас Лоуренс выступает за "Олимп-Долгопрудный" с лета 2021 года. В текущем сезоне 20-летний футболист провел 22 матча в ФНЛ, а также один матч в рамках Кубка России. На счету нигерийца 2 голевые передачи.
"Химки" в таблице РПЛ занимают последнее, 16-е место, набрав в 18 матчах 14 очков. 26 февраля подмосковный клуб встретится с "Динамо".
Нигерийский полузащитник Лоуренс подписал контракт с "Химками"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков сообщил, что клуб подписал контракт с нигерийским полузащитником "Олимпа-Долгопрудного" Николасом Лоуренсом.
Фото: РПЛ