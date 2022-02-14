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СМИ: "Спартак" и другие клубы РПЛ направили замечания по Fan ID

"Спартак" и другие клубы РПЛ направили в лигу свои замечания по возможной реализации закона о введении Fan ID.
Фото: Getty images
Об этом пишет РБ Спорт.

По информации источника, замечания "красно-белые", как и еще ряд клубов, направили в лигу - это сделано по предложению РПЛ в рамках подготовки к реализации закона.

Отмечается, что "Спартак" обращает внимание на последствия, к которым приведет реализация данного закона. Основной посыл — введение дополнительных мер по идентификации несет в себе риски по снижению посещаемости и, как следствие, падению доходов клубов. Кроме того, в столичном клубе ожидают вероятное ухудшение атмосферы матчей.

Напомним, с 1 июня 2022 года в России в силу вступит закон о введении "паспорта болельщика" (Fan ID). Законопроект трех чтениях был принят Государственной Думой и одобрен в Совете Федерации. 30 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон. Предполагается, что оформить паспорт болельщика можно будет через портал Госуслуг. В Fan ID будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Фанатские объединения всех клубов РПЛ, за исключением "Ахмата", объявили о бойкоте матчей, пока введение паспорта болельщика не будет отменено.

Полноценное введение Fan ID могут отложить из-за проблем с документами и инфраструктурой


Теги: Спартак Fan ID
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