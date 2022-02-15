По данным источника, грозненский клуб мониторил ситуацию по трем центральным защитникам — Илье Гапонову ("Спартак"), Егору Сорокину ("Краснодар") и Нуралы Алипу ("Кайрат").
Илья Гапонов в текущем сезоне не играл в РПЛ за "Спартак", на его счету 6 матчей в ФНЛ за вторую команду красно-белых. За первую команду "Спартака" 24-летний футболист провел 23 матча. Контракт Гапонова со столичным клубом рассчитан до лета 2024 года.
Егор Сорокин выступает за "Краснодар" с 2019 года. В текущем сезоне 26-летний защитник сыграл в 17 матчах РПЛ, результативными действиями не отметился. Рыночная стоимость Егора - 2 млн евро.
Защитник Нуралы Алип находится на просмотре в "Зените". Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что сине-бело-голубые возьмут защитника "Кайрата" в аренду до конца сезона. Официально клуб об этом не объявлял.
Источник: РБ Спорт
СМИ: Гапонов, Алип и Сорокин - в сфере интересов "Ахмата"
"Ахмат" рассматривает варианты на предмет усиления позиции центрального защитника.
Фото: ФК "Спартак"