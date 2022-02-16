"Мы подписали очень перспективного защитника. Пока что планируем использовать его в дубле и во второй команде, выступающей в ФНЛ. Радует, что Красноярск становится центром привлечения талантливых ребят со всей Сибири — у "Енисея" есть все условия для подготовки молодых игроков", - цитирует Реброва GornovostiGornovosti.
"Спартак" объявил о переходе футболиста вчера. Данилу Труханову 18 лет. Он выступает на позиции центрального защитника. Труханов является воспитанником "Енисея" и выступает за вторую команду красноярцев в ФНЛ-2. В нынешнем сезоне на его счету 5 матчей без результативных действий.
После 18 туров РПЛ "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице, на одно очко опережая "Рубин". Всего в активе красно-белых 23 очка.
Ребров прокомментировал переход защитника "Енисея" в "Спартак"
Технический координатор "Спартака" Артем Ребров высказался о новичке красно-белых Даниле Труханове, который накануне перешел из "Енисея".
Фото: ФК "Енисей"