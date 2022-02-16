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Сергеев: раньше симпатизировал "Спартаку". Но с шарфом на стадионе точно не сидел, у меня его нет

Форвард "Зенита" Иван Сергеев рассказал о своем отношении к принципиальному сопернику питерцев - "Спартаку".
Фото: РФС
После перехода Сергеева в "Зенит" в сети появилось видео, на котором человек, похожий на Сергеева находится на трибуне "Спартака" с шарфом красно-белых. Также футболист во времена выступления за "Торпедо" рассказывал, что симпатизирует "Спартаку".



"Симпатизировал. Хотел просто поддержать своих друзей: там играл друг Илья Гапонов, он до сих пор там. Женя Макеев там играл — он, как и я, череповчанин. Вот он мне как-то дал билеты, я еще в "Строгино" был. Просто ходил на стадион, смотрел на ребят и поддерживал их. С шарфом я точно не сидел. У меня его просто нет", - цитирует Сергеева "СЭ".

Напомним, Иван Сергеев стал игроком "Зенита" в это трансферное окно. Он перебрался из "Крыльев Советов", за которые выступал с 2020-го года. В нынешнем розыгрыше РПЛ в активе Сергеева 18 матчей, шесть забитых мячей и отдал пять голевых передач. Этот сезон стал первым для форварда в РПЛ. Ранее он выступал только в лигах ниже по статусу.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего форварда в 2,8 млн евро.


Теги: Сергеев Зенит Спартак Крылья Советов
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