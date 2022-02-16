Сергеев: раньше симпатизировал "Спартаку". Но с шарфом на стадионе точно не сидел, у меня его нет

Агент Сергеев к выполнению задания по развалу противника изнутри приступил pic.twitter.com/iyfmdQX8ps— Kirill Gavrilov (@kvgavrilov) January 10, 2022
"Симпатизировал. Хотел просто поддержать своих друзей: там играл друг Илья Гапонов, он до сих пор там. Женя Макеев там играл — он, как и я, череповчанин. Вот он мне как-то дал билеты, я еще в "Строгино" был. Просто ходил на стадион, смотрел на ребят и поддерживал их. С шарфом я точно не сидел. У меня его просто нет", - цитирует Сергеева "СЭ".
Напомним, Иван Сергеев стал игроком "Зенита" в это трансферное окно. Он перебрался из "Крыльев Советов", за которые выступал с 2020-го года. В нынешнем розыгрыше РПЛ в активе Сергеева 18 матчей, шесть забитых мячей и отдал пять голевых передач. Этот сезон стал первым для форварда в РПЛ. Ранее он выступал только в лигах ниже по статусу.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего форварда в 2,8 млн евро.