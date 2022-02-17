"В чем "Зениту" надо прибавлять, чтобы бороться за выход из группы в Лиге чемпионов? Может, есть психологический барьер. Надо работать в два раза больше. <...> Наверное, работать больше и верить в себя. Банально, но так", - сказал Чистяков.
Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Зенит" занял третье место в группе, пропустив вперед "Челси" и "Ювентус". Петербуржцы выступят в плей-офф Лиги Европы, где их соперником по первому раунду стал "Бетис". Первая встреча команд состоится сегодня, 17 февраля, на поле "Зенита". Начало матча - в 20.45 по московскому времени.
Источник: Известия
Чистяков: в составе "Бетиса" есть игроки мирового уровня. "Зениту" будет непросто
Чистяков рассказал, в чем нужно прибавить "Зениту" для успешных выступлений в Лиге чемпионов
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков ответил на вопрос о выступлениях команды в Лиге чемпионов.
Фото: "Зенит"