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Чистяков рассказал, в чем нужно прибавить "Зениту" для успешных выступлений в Лиге чемпионов

Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков ответил на вопрос о выступлениях команды в Лиге чемпионов.
Фото: "Зенит"
"В чем "Зениту" надо прибавлять, чтобы бороться за выход из группы в Лиге чемпионов? Может, есть психологический барьер. Надо работать в два раза больше. <...> Наверное, работать больше и верить в себя. Банально, но так", - сказал Чистяков.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Зенит" занял третье место в группе, пропустив вперед "Челси" и "Ювентус". Петербуржцы выступят в плей-офф Лиги Европы, где их соперником по первому раунду стал "Бетис". Первая встреча команд состоится сегодня, 17 февраля, на поле "Зенита". Начало матча - в 20.45 по московскому времени.

Источник: Известия

Чистяков: в составе "Бетиса" есть игроки мирового уровня. "Зениту" будет непросто


Теги: Чистяков Зенит
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