Напомним, "Спартак" занял первое место в группе Лиги Европы. Московский клуб в 6 матчах набрал 10 очков. Соперниками красно-белых были "Наполи", "Лестер" и "Легия".
"Спартак" напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы, минуя раунд стыковых матчей.
"В первую очередь я желаю "Спартаку" всего хорошего. Им будет нелегко выиграть трофей Лиги Европы, потому что есть много команд с более высоким качеством игроков. Но опыт научил меня, что в футболе нет ничего невозможного. "Спартак" должен стараться выигрывать каждый матч. Верим и надеемся, что "Спартак" выиграет Лигу Европы", - приводит слова Карреры РБ Спорт.
Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. По руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 25 февраля. Отметим, что вчера "Зенит" в первом стыковом матче Лиги Европы проиграл дома "Бетису" (2:3).
Каррера: верим и надеемся, что "Спартак" выиграет Лигу Европы
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от выступления красно-белых в плей-офф Лиги Европы.
Фото: РПЛ