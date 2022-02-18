"Локомотив" и "Ростов" проводят сборы в испанской Марбелье. Галактионов побывал в расположении московской и ростовской команд на сборах.
Наставник молодежной сборной пообщался с кандидатами в команду из "Локомотива" и "Ростова". Также он встретился с главным тренером "железнодорожников" Маркусом Гисдолем.
Напомним, что "Локомотив", набрав 28 очков, занимает шестое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги по итогам 18 туров. "Ростов" набрал 18 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Матч ТВ
Галактионов побывал в расположении "Локомотива" на сборах и встретился с Гисдолем
Наставник молодежной сборной России Михаил Галактионов посетил расположение "Локомотива" и "Ростова".
Фото: Reuters