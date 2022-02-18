Ранее появилась информация, что "армейцы" попытаются подписать контракт с игроком до 22 февраля, когда закроется трансферное окно в России.
"Сейчас не могу ничего комментировать. Все может случиться, так что посмотрим", – сказал Колиньон.
Опорный полузащитник Жан-Филипп Гбамен выступает за "Эвертон" с 2019 года. В состав "ирисок" он перешел из "Майнца". В текущем сезоне 26-летний ивуариец провел 5 матчей во всех турнирах, на его счету 1 голевая передача. Контракт Гбамена с "Эвертоном" рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 10 млн евро.
Источник: Metaratings
СМИ: ЦСКА интересуется полузащитником "Эвертона" Гбаменом
"Все может случиться". Агент полузащитника "Эвертона" Гбамена - о переходе в ЦСКА
Агент Бернард Колиньон, представляющий интересы полузащитника "Эвертона" Жана-Филиппа Гбамена, отреагировал на информацию о том, что ЦСКА хочет подписать футболиста.
Фото: Getty images