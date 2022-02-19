"Ахмат" разгромил "Волгарь" в товарищеском матче

"Ахмат" победил "Волгарь" в товарищеском матче, прошедшем на тренировочном сборе в турецком Белеке.

Фото: "Ахмат"

Матч состоял из трех таймов по 45 минут. Встреча завершилась со счетом 5:0. Дубль оформил Ислам Альсултанов, по одному голу забили Игорь Коновалов, Даниил Уткин и Александр Трошечкин.Для "Ахмата" игра с "Волгарем" стала заключительной контрольной встречей на сборах в Турции.Напомним, что по итогам 18 туров нынешнего розыгрыша РПЛ "Ахмат" занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе грозненской команды 27 набранных очков.