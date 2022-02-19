Матч состоял из трех таймов по 45 минут. Встреча завершилась со счетом 5:0. Дубль оформил Ислам Альсултанов, по одному голу забили Игорь Коновалов, Даниил Уткин и Александр Трошечкин.
Для "Ахмата" игра с "Волгарем" стала заключительной контрольной встречей на сборах в Турции.
Напомним, что по итогам 18 туров нынешнего розыгрыша РПЛ "Ахмат" занимает седьмое место в турнирной таблице. В активе грозненской команды 27 набранных очков.
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"Ахмат" разгромил "Волгарь" в товарищеском матче
"Ахмат" победил "Волгарь" в товарищеском матче, прошедшем на тренировочном сборе в турецком Белеке.
Фото: "Ахмат"