Горшков: история с интересом "Галатасарая" реальная, я был в шоке

Защитник "Крыльев Советов" Юрий Горшков прокомментировал информацию о том, что мог перейти в турецкий "Галатасарай".

Фото: РПЛ





Напомним, информация о возможном переходе Горшкова в "Галатасарай" появилась 13 февраля. Сообщалось, что представители турецкого клуба вышли на агента игрока.



Горшков является воспитанником академии "Чертаново". Он выступает за "Крылья" с 2020-го года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей за самарцев в РПЛ и Кубке России, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,2 млн евро. Его контракт с клубом действует до лета 2023-го года.



"Крылья Советов" после 18 туров занимают восьмое место в РПЛ. В активе команды Игоря Осинькина 27 набранных очков.

"Это реальная история, я был в шоке. Поначалу мне скинули запись в "Инстаграме", где какой-то паблик сообщал, что у "Галатасарая" есть шорт-лист, в который я вошел. Дней через 10 мне поступает звонок от какого-то представителя клуба, который говорит, что у них есть заинтересованность, и спрашивает, как я смотрю на ситуацию. Я дал номер своего представителя. На этом тема закрылась", - цитирует Горшкова "РБ Спорт" Напомним, информация о возможном переходе Горшкова в "Галатасарай" появилась 13 февраля. Сообщалось, что представители турецкого клуба вышли на агента игрока.Горшков является воспитанником академии "Чертаново". Он выступает за "Крылья" с 2020-го года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей за самарцев в РПЛ и Кубке России, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1,2 млн евро. Его контракт с клубом действует до лета 2023-го года."Крылья Советов" после 18 туров занимают восьмое место в РПЛ. В активе команды Игоря Осинькина 27 набранных очков.