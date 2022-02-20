Ранее сообщалось, что "Спартак" намерен до закрытия зимнего трансферного окна оформить переход защитника "Крыльев" Никиты Чернова. Указывалось, что взамен "красно-белые" готовы предложить самарскому клубу защитника Илью Кутепова.
Корниленко отметил, что "Спартак" не обращался к "Крыльям" по поводу обмена игроками.
"В клуб официальных предложений не поступало", - сказал Корниленко.
Напомним, ранее "Спартак" и Чернов заключили предварительное соглашение, согласно которому игрок перейдет в московский клуб по завершении сезона как свободный агент. Вместе с тем сообщалось, что "красно-белые" передумали и хотят заполучить защитника "Крыльев" уже сейчас. Именно с этим связана информация о возможном обмене Кутепова на Чернова.
Источник: Чемпионат
В "Крыльях" прокомментировали информацию о возможном обмене Чернова на Кутепова
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал информацию о возможном обмене футболистами со "Спартаком".
Фото: "Спартак"