"Химки" предложили Юрану контракт на 1,5 года. Не исключено, что до конца дня стороны полностью согласуют условия назначения тренера в подмосковный клуб.
Сейчас наставником "Химок" является Игорь Черевченко. Команда занимает 16-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В активе "Химок" 14 набранных очков. По ходу сезона Черевченко покинул пост главного тренера "Химок", но впоследствии вернулся на эту должность.
Напомним, ранее стало известно, что Юран пообщался с губернатором Хабаровского края и уведомил его о предложении от "Химок".
Источник: Чемпионат
СМИ: "Химки" предложили Юрану контракт на 1,5 года
"Химки" намерены заключить контракт с Сергеем Юраном, ныне занимающим пост главного тренера "СКА-Хабаровск".
Фото: "Чемпионат"