"Зарема назвала меня "инфобашкиром"? Всё очень здорово, но только она должна знать, что я татарин", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Напомним, сегодня Шамиль Газизов дал интервью, в котором прокомментировал свою работу в "Спартаке" и рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой. За это он удостоился от нее характеристики - "инфобашкир".
Газизов был назначен генеральным директором "Спартака" в июле 2020-го. В итоге он проработал на посту около полугода - до декабря. После этого он вернулся на аналогичную должность в "Уфу", в которой работал ранее.
В январе Газизов представил в суде расписку, согласно которой Леонид Федун должен передать ему часть акций "Спартака". Вместе с тем Газизов требует восстановить его в должности и выплатить ему задолженность, которая осталась после его ухода из клуба.
Газизов - о словах Заремы про "инфобашкира": она должна знать, что я татарин
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на слова супруги владельца "Спартака" Заремы Салиховой, назвавшей его "инфобашкиром".
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