"Команда завершила зимние сборы и готовится к вылету из Турции. Вечером "армейцы" должны прилететь в Москву", - сообщила пресс-служба клуба.
Напомним, сегодня появилась информация, что несколько иностранных футболистов клуба отказываются возвращаться в Россию. Ее частично подтвердил агент полузащитника красно-синих Юсуфа Языджи, заявивший, что знает об одном таком футболисте.
Сейчас ЦСКА находится на сборах в Турции. В первом матче после возобновления чемпионата команде предстоит московское дерби против "Спартака". Встреча должна состояться 26 февраля.
ЦСКА после 18 туров занимает четвертое место в РПЛ. В активе команды Алексея Березуцкого 30 набранных очков.
ЦСКА: команда завершила зимние сборы и вечером должна прилететь в Москву
ЦСКА готовится к возвращению со сборов.
Фото: ПФК ЦСКА