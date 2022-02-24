Ранее стало известно, что комитет по этике не выявил нарушений в высказываниях владельца "Спартака" Леонида Федуна в адрес Газизова.
Газизов отметил, что подумает, нужно ли ему оспаривать решение комитета.
"Буду думать над тем, стоит ли подавать протест на решение комитета по этике РФС", - сказал бывший гендиректор "Спартака".
Напомним, что ранее Федун раскритиковал Газизова в связи с его работой в "Спартаке". Менеджер посчитал, что слова владельца московского клуба повредили его деловой репутации и пожаловался в РФС.
Источник: Sport24
Комитет по этике РФС не выявил нарушений в высказываниях Федуна о Газизове
Газизов: буду думать, стоит ли подавать протест на решение комитета по этике
Бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на решение комитета по этике РФС.
Фото: "Уфа"