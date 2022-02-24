"Всем сердцем и душой с Украиной. Нет войне в Украине", - написал Ордец в своем инстаграме.
Напомним, Ордец выступает за "Динамо" с 2019-го года, когда перебрался из донецкого "Шахтера". В нынешнем сезоне на счету украинского защитника 18 матчей в РПЛ, в которых он отличился одним забитым голом. Контракт Ордеца с "Динамо" действует до лета 2024-го года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.
"Динамо" ушло на зимнюю паузу на втором месте в РПЛ. В активе команды Сандро Шварца 36 очков в 18 турах. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет два зачетных балла.
Ордец: всем сердцем и душой с Украиной. Нет войне
Защитник "Динамо" Иван Ордец прокомментировал ситуацию на Украине.
Фото: РПЛ