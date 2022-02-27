— Это не так. У нас состав на игру определяется исключительно из спортивных соображений, — цитируют Медведева РИА Новости.
32-летний Ракицкий не принимал участие в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Бетисом" (0:0), но находился в заявке. Ранее в СМИ появилась информация, что футболист не будет в заявке "Зенита" на игру с "Рубином": в прошедших матчах РПЛ в заявках команд не было ни одного украинского футболиста.
Матч "Зенит" — "Рубин" состоится завтра, 28 февраля. Начало: 19:00 мск.
В "Зените" опровергли неучастие Ракицкого в матче с "Рубином" из-за событий в мире
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг, что защитник команды Ярослав Ракицкий не примет участие в матче 19-го тура РПЛ с "Рубином" из-за ситуации в мире.
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