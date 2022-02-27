"Как я понимаю, решение по Бакаеву принято. Скорее всего, высшим руководством. Если клуб не делает игроку предложение по продлению контракта за четыре месяца до его истечения — то, скорее всего, Ваноли уже сказали, что на этого футболиста рассчитывать не стоит.
Мне лично странно, когда один из лучших игроков на сборах не выходит на поле в дерби, в ситуации, когда надо спасать матч. А Бакаев — тот футболист, который может что-то придумать впереди и всегда выходит на поле с горящими глазами", - цитирует Генича "Матч ТВ".
Напомним, контракт Бакаева со "Спартаком" действует до окончания сезона. Ранее сообщалось, что клуб не может договориться с футболистом об условиях нового соглашения. В нынешнем сезоне на счету Зелимхана 23 матча во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
Вчера "Спартак" проиграл в московском дерби ЦСКА (0:2). Голами отличились Языджи и Зайнутдинов. Бакаев начинал встречу на скамейке запасных, но в итоге так и не появился на поле.
В итоге "Спартак" остался на девятом месте в РПЛ, в активе красно-белых 23 очка. При этом к концу тура москвичей в турнирной таблице может обогнать "Рубин", который 28 февраля сыграет с "Зенитом".
Генич: скорее всего, руководство "Спартака" уже сказало Ваноли, что рассчитывать на Бакаева не стоит
Комментатор Константин Генич поделился мнением о ситуации Зелимхана Бакаева в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"