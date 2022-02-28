"Он не готов физически и сам попросил не заявлять его на игру", - цитирует Медведева "РБ Спорт".
Ранее "Зенит" опубликовал заявку на игру с "Рубином" в 19-м туре РПЛ. В ней не оказалось, как защитника питерцев Ярослава Ракицкого, так и члена тренерского штаба Анатолия Тимощука.
Встреча между "Зенитом" и "Рубином" пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Арбитром матча назначен Евгений Кукуляк. Арбитром на ВАР выступает Сергей Карасев. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
Напомним, Ракицкий также пропустил ответный матч против "Бетиса" в Лиге Европы (0:0), но тогда он находился на скамейке запасных.
Медведев: Ракицкий сам попросил не заявлять его на игру с "Рубином"
Генеральный директор "Зенита" прокомментировал отсутствие Ярослава Ракицкого в заявке на матч с "Рубином".
Фото: ФК "Зенит"