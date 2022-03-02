— Я на связи с Деяном. Он подтверждает, что информация о желании разорвать контракт — чушь и провокация, — приводит слова Медведева "Чемпионат".
2 марта "Зенит" объявил об расторжении контракта с украинским защитником Ярославом Ракицким. Футболист попросил освободить его от соглашения с клубом по семейным обстоятельствам.
32-летний Ловрен в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Контракт хорватского защитника истекает в 2023 году.
"Чушь и провокация". В "Зените" опровергли желание Ловрена разорвать контракт
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о желании защитника Деяна Ловрена разорвать контракт с клубом.
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