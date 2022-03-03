Накануне пресс-служба "быков" сообщила о приостановке действия контрактов с восемью футболистами по просьбе игроков. Отмечалось, что соглашения будут действительны.
"Да, это так. Футболисты пока будут тренироваться отдельно. Сейчас сложное время для всех, в том числе и для клуба. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше", - сказал агент.
"Краснодар" занимает шестое место в РПЛ. В активе "быков" 29 очков в 18 встречах. При этом встреча краснодарцев с "Локомотивом" в 19-м туре была перенесена из-за приостановки работы аэропортов на юге России. В среду, 2 марта, клуб также объявил, что пост главного тренера покидает Даниэль Фарке, который возглавил "Краснодар" зимой и еще не успел провести ни одного официального матча.
Источник: РБ Спорт
"Краснодар" объявил, что приостановил контракты с иностранными футболистами. Крыховяка в списке нет
Агент Ботхейма: легионеры "Краснодара" пока будут тренироваться отдельно. Сейчас сложное время для всех
Джим Сольбаккен, агент форварда "Краснодара" Эрика Ботхейма, прокомментировал ситуацию с приостановкой контрактов некоторых футболистов команды.
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