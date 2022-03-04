"На сборах я контактировал с Дзюбой. Общение прошло нормально. Подробности? Была встреча с игроками "Зенита". С теми, кто был в сборной. Дзюба тоже попросил о встрече. Сказал, что хочет и готов играть за сборную. Ответил ему, что если он хочет, то пусть тренируется и готовится", - цитирует Карпина "РБ Спорт".
Напомним, Дзюба последний раз попадал в расширенный список сборной России на октябрьские матчи в прошлом году, но отказался от вызова, объяснив свое решение слабым функциональным состоянием. После этого Валерий Карпин больше не вызывал форварда в сборную.
В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 18 матчей в РПЛ, в которых он забил десять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Зенитом" истекает в конце сезона.
Ранее сборную России отстранили от участия в стыковых матчах к ЧМ-2022 в Катаре. Сегодня в РФС сообщили, что с 21 по 27 марта сборная проведет тренировочные сборы в Москве.
Карпин: на сборах была встреча с Дзюбой. Он сказал, что хочет и готов играть за сборную
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о разговоре с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: РФС