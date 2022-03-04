— От Ваноли пока не видно изменений, но я и не рассчитывал что-то увидеть, — цитирует Мостового "Комсомольская правда".
Итальянский специалист Паоло Ваноли возглавил "Спартак" в декабре 2021 года, заняв свободную должность после ухода Руя Витории. В первом матче под руководством Ваноли "Спартак" проиграл в чемпионате России ЦСКА (0:2), а затем в Кубке России разгромил "Кубань" (6:1).
Ал. Мостовой: у "Спартака" есть шансы в игре с "Динамо"
Мостовой: от Ваноли пока не видно изменений, но я и не рассчитывал что-то увидеть
Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о главном тренере "Спартака" Паоло Ваноли.
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