- В футбольном ЦСКА такого не предвидится. Разговаривал с Гинером после матча, никаких намеков со стороны игроков нет. Максимум этого ЦСКА? Это гадание на кофейной гуще. Попасть в тройку вполне реально. Как на клубе скажутся санкции, станет понятно только через две-три недели. Не раньше, - приводит слова Иванова "Чемпионат".
Ранее стало известно, что часть футболистов-иностранцев, выступавших в Российской премьер-лиге, разорвала контракты со своими клубами и покинула страну. В частности, покинули свои команды или временно приостановили выступления украинские футболисты и все легионеры "Краснодара", а также некоторые главные тренеры-иностранцы - Даниэль Фарке ("Краснодар"), Маркус Гисдоль ("Локомотив").
Сергей Иванов: в футбольном ЦСКА отъезда легионеров не предвидится, я разговаривал с Гинером
Специальный представитель президента России Сергей Иванов дал комментарий о возможном отъезде футболистов-иностранцев из ЦСКА.
Фото: ФК "Краснодар"