Колосков: "Спартак" удивил в хорошем смысле слова. У "Динамо" есть какие-то внутренние проблемы

- "Спартак" удивил вчера в хорошем смысле слова. Я такой организованной и уверенной в себе команды не видел в последнее время. С первых минут они просто подавили динамовцев, "Спартак" очень понравился. Непонятно, что происходит с "Динамо". Наверное, есть какие-то внутренние проблемы. Вот эта передача команды от ВТБ, непонятная ситуация с Шиманьски, Шварцем. Отсюда и не самый хороший настрой, нет спортивной злости, - приводит слова Колоскова РИА Новости.
Матч 20 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" завершился выездной победой красно-белых со счетом 2:0. На 26 минуте игры счет открыл ямайский нападающий гостей Шамар Николсон, добивший мяч в сетку с близкого расстояния после отскока от защитника Сабы Сазонова. На 38 минуте второй гол "Спартака" красивым дальним ударом забил атакующий полузащитник Квинси Промес. Второй тайм динамовцы провели в численном меньшинстве - в добавленное к первой половине встречи время был удален с поля правый защитник бело-голубых Гильермо Варела.
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Фото: ТАСС