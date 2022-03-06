"За последние дни ситуация в мире кардинально поменялась. Если раньше я говорил, что на Бакаева руководство, возможно, не очень рассчитывает, то сейчас такими кадрами однозначно нельзя разбрасываться. Даже если Зелимхан не мил кому-то в "Спартаке". Очевидно, что акцент в обозримом будущем придется делать на русских футболистов: они и раньше были в цене, а сейчас на вес золота", - цитирует Генича "Матч ТВ".
Напомним, контракт Бакаева со "Спартаком" истекает летом этого года. Несмотря на это, клуб все еще не может договориться с полузащитником о новом соглашении.
В нынешнем сезоне Зелимхан провел 25 игр за красно-белых во всех турнирах, в которых отличился одним голом и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.
После победы над "Динамо" в 20-м туре РПЛ "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице. В активе команды Паоло Ваноли 26 набранных очков.
Генич - о Бакаеве: "Спартаку" нельзя разбрасываться такими кадрами. Ситуация в мире поменялась
Комментатор Константин Генич поделился мнением о перспективах полузащитника "Спартака" Зелимхана Бакаева.
Фото: РПЛ